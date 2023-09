Settembre 27, 2023

Serie A, alle 18.30 toccherà al Milan rispondere alla Juventus – momentaneamente al secondo posto in classifica – nella sfida col Cagliari. Alla stessa ora si giocheranno Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta. Alle ore 20.45 sarà la volta di Inter-Sassuolo, Lazio-Torino e Napoli-Udinese. Domani si completerà quindi la sesta giornata: alle 18.30 Frosinone- Fiorentina e Monza-Bologna, alle 20.45 chiude Genoa-Roma.