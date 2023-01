Sessanta opere trafugate tornano in Italia da Usa

Gennaio 23, 2023

“La collaborazione internazionale è la strada giusta”. Sono le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo alla presentazione, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, dei 60 reperti archeologici che nell’arco degli ultimi decenni erano stati commercializzati negli Stati Uniti da trafficanti internazionali. Opere rientrate in Italia grazie a un’operazione condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale insieme al New York County District Attorney’s Office.