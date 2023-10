Sesso e giovani, approccio sempre più precoce e comportamenti a rischio

Ottobre 29, 2023

Secondo i risultati dell’ultimo Osservatorio sui giovani e sessualità, l’approccio dei ragazzi con il sesso è sempre più precoce con comportamenti molto spesso a rischio. L’11,6% del campione ha avuto la prima esperienza tra i 12 e i 13 anni, meno di uno su due utilizza sempre il preservativo. Il 12% si confronta con gli amici, solo il 9,3% con i genitori e il 5,9% con i medici. Ma un altro 12% non ne parla affatto. Il 94% degli intervistati chiede di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole.