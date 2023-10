Ottobre 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il mese di settembre 2023 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. E’ quanto segnala il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus con il centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine in una rilevazione fatta per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue.