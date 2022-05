Maggio 27, 2022

A Severodonetsk continua l’accerchiamento della Russia, ma i militari ucraini hanno ancora una marcata presenza nel Donbass che impedisce a Mosca di avere il pieno controllo della regione. Intanto, telefonata a sorpresa, ieri, tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin: tra i temi toccati, il gas e i corridoi per l’esportazione del grano.