Novembre 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vittorio Sgarbi per il caso collegato alle consulenze del sottosegretario alla Cultura “per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo”, si legge in una nota.