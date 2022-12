Shopping e parrucchiere in orario di lavoro, misure per 9 dipendenti

Dicembre 6, 2022

Durante l’orario di lavoro si assentavano per effettuare le attività più disparate, quali fare shopping o andare dal parrucchiere se non addirittura per tornare a casa e rientrare sul luogo di lavoro solo per registrare l’uscita. Misure cautelari del divieto di dimora nei confronti di 9 dipendenti dell’Ente regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili sono state emesse dal gip del Tribunale di Tivoli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli e condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio, hanno consentito di accertare un diffuso fenomeno di assenteismo da parte di dipendenti dell’Ente regionale che gestisce il Parco dei Monti Lucretili.