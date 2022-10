Ottobre 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

Al 1° Delta Cure International Meeting, il primo Congresso Internazionale sulla cura dell’infezione da HDV, il virus che causa l’epatite Delta, che si tiene a Milano il 6 e il 7 ottobre 2022, i più illustri esperti, da anni impegnati nello studio della forma più aggressiva di epatite cronica, sono intervenuti per presentare le più recenti evidenze scientifiche e le nuove opzioni terapeutiche.