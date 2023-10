Si chiude la 9a edizione del Gis, Potestà: “Oltre 18 mila presenze, grande soddisfazione”

Ottobre 7, 2023

“Le preregistrazioni avevano superato quota 19 mila e dunque ci aspettavamo una grande affluenza alla manifestazione. Anche l’aumentato numero degli espositori ci aveva fatto comprendere che sarebbe stata un’edizione molto partecipata. Inoltre, la quantità non è affatto andata contro la qualità dei visitatori. Si può parlare di un’edizione da record, con oltre 18 mila presenze”. Con queste parole Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions e organizzatore del Gis, ha commentato i risultati della nona edizione delle giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, che quest’anno hanno portato a Piacenza Expo ben 432 espositori, in rappresentanza di quasi 500 brand, tra i quali si registra un numero crescente di aziende internazionali.