Giugno 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Questi gli obbiettivi di ‘Siamo energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia’, il progetto promosso da Acea e che ha visto coinvolti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Roma e Città Metropolitana.

Tre gli istituti scolatici vincitori, premiati dall’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, l’assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.