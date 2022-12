Dicembre 13, 2022

Si è aperto con il festeggiamento per il 40esimo dalla Fondazione della prima Cattedra di Andrologia Italiana, presso l’Università la Sapienza di Roma, il Congresso SIAMomicS, promosso dalla SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità). Un’occasione importante in cui medici ed esperti hanno avuto l’opportunità di dibattere sull’importanza della salute riproduttiva e sessuale come disciplina con una propria dignità.