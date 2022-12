Dicembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Si è aperto con il festeggiamento per il 40° dalla Fondazione della prima Cattedra di Andrologia Italiana, presso l’Università la Sapienza di Roma, il Congresso SIAMomicS , promosso dalla SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità). Un’occasione importante in cui medici ed esperti hanno avuto l’opportunità di dibattere sull’importanza della salute riproduttiva e sessuale come disciplina con una propria dignità