Giugno 20, 2022

E’ allarme siccità in Italia e le Regione chiedono aiuto al Governo per un intervento il più rapidamente possibile per fronteggiare l’emergenza. “La situazione delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico”, avverte il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Oggi primo tavolo tecnico tra i capi di gabinetto si tutti i ministeri coinvolti.