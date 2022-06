Giugno 27, 2022

Siccità in Italia, “non possiamo escludere un razionamento dell’acqua”. E’ quanto ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. “Penso nelle prossime giornate, al massimo nelle prossime due settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”.