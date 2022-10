Ottobre 16, 2022

Nel 2023 potrebbe mancare lo zucchero. L’SOS arriva dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi), secondo la quale la stagione estiva caratterizzata dalla siccità ha ridotto la produzione della barbabietola. Difficoltà già per la filiera del caffè e del cioccolato per la minor disponibilità di materie prime e i costi di luce e gas.