Giugno 21, 2022

Le Regioni pronte a dichiarare lo Stato di emergenza per la siccità, così da dare priorità all’uso umano e agricolo della risorsa idrica, e mettere a disposizione risorse, anche del Pnrr, per creare nuovi invasi. I punti sono stati inseriti all’ordine del giorno della Conferenza convocata dal governatore Massimiliano Fedriga. Intanto al nord si valuta la possibilità di ordinanze regionali per razionare l’acqua.