Luglio 5, 2022

Via libera del Cdm allo stato di emergenza per 5 Regioni alle prese con l’allarme siccità fino al 31 dicembre 2022: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, le Regioni da cui era partita la richiesta. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36.500.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali.