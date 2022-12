Dicembre 10, 2022

Disavventura a lieto fine per una turista brasiliana dispersa sull’Etna, in Sicilia. La donna che si era allontanata per un’escursione in solitaria è stata ritrovata dopo una notte passata all’adiaccio e tratta in salvo dagli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza di Catania.