Sicurezza: capo Polizia, ‘aumento reati tra minori impone presenza costante sul territorio’

Dicembre 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Certamente i reati ci sono e bisogna contrastarli perché non basta dare il freddo dato che stanno diminuendo, per far sentire più sicure le persone: noi dobbiamo proprio agire su questo. Lo possiamo fare sia stando sempre più presenti sul territorio, e in questo senso lo sforzo è massimo, sia con risultati operativi ma anche con grandi campagne di informazione per aiutare i cittadini, soprattutto i più fragili come gli anziani, a non cadere vittime di truffe o reati”. Lo ha detto il Capo della Polizia Lamberto Giannini a margine della conferenza al Viminale sul consuntivo dell’attività operativa delle Forze di Polizia nel corso dell’anno.