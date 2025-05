Sicurezza, Crisafi (Remind): “Promuovere la sicurezza per difendere la libertà”

9 Maggio 2025

“Promuovere la sicurezza per difendere la libertà è l’obiettivo della giornata Remind, che abbiamo voluto organizzare insieme a Governo, Parlamento, istituzioni, manager e imprenditori. Vogliamo il meglio per quanto riguarda la sicurezza delle persone, del patrimonio e delle famiglie”. Così Paolo Crisafi, presidente di Remind, nel corso dell’evento Nazione Sicura 2025 promosso proprio da Remind. L’incontro ha voluto affrontare le numerose dimensioni della sicurezza alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni insieme a imprenditori, manager e professionisti per contribuire ad un dialogo costruttivo tra settore pubblico e privato al fine di sviluppare strategie per promuovere la sicurezza per difendere le libertà.