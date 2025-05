Sicurezza, Gravina (Remind): “Serve un tavolo con associazioni di vigilanza e istituzioni”

9 Maggio 2025

“Le associazioni di vigilanza sono fondamentali perché rappresentano la categoria. Servirebbe metterle a un tavolo con Ministero degli Interni e della Difesa per capire come far crescere questa integrazione tra pubblico e privato”. Così Giulio Gravina, presidente del reparto sicurezza urbana di Remind al termine dell’evento Nazione Sicura 2025 promosso da Remind. L’iniziativa ha riunito autorevoli rappresentanti delle istituzioni insieme a imprenditori, manager e professionisti per contribuire ad un dialogo costruttivo tra settore pubblico e privato al fine di sviluppare strategie per promuovere la sicurezza per difendere le libertà.