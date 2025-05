Sicurezza, Grech (Commissione Ue): “Digital single markets act strumento per combattere disinformazione”

28 Maggio 2025

“La guerra ibrida ormai è conosciuta, e sappiamo che distorce tanti aspetti del mercato singolo, dei diritti dei cittadini e dei principi dei trattai fondamentali dell’Ue. Una campagna di disinformazione che manipola le opinioni è un’arma di guerra che può portare e conseguenze negative durante le elezioni. La Commissione Europea da anni mette insieme pacchetti di legislazione, il primo mandato Von der Leyen ha visto entrare in atto i primi pezzi e durante il secondo mandato li mette in atto. Il digital single markets act è una delle armi già potenti per combattere questi fenomeni come attacchi tramite social” Ha dichiarato Elena Grech, Vice Direttrice della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia a margine dell’evento “How to protect our democracies from foreign interference and information manipulation?” organizzato a Roma dall’ambasciata di Polonia, in occasione del semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.