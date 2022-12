Dicembre 16, 2022

“Serve un progetto di riforma complessiva delle polizie locali, non una rivoluzione copernicana, ma un disegno complessivo di revisione di norme vecchie di decenni e di adeguamento alle nuove esigenze di sicurezza urbana”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa, dopo l’incontro al Viminale con i sindaci e i prefetti delle tre città metropolitane e i vertici nazionali delle forze dell’ordine sulla sicurezza.