Sicurezza sul lavoro, prof. di Giugno: “Just culture per mettere in condizione di segnalare criticità”

Ottobre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La Just Culture quale strumento per fare in modo che gli operatori possano segnalare le eventuali criticità che incontrano nella loro attività quotidianità”. Sono le parole di Marco di Giugno, prof. di Diritto della Navigazione Università di Enna, Dir. Analisi Giuridiche e Contenzioso dell’ENAC, intervistato al termine del convegno “Just Culture e sicurezza sul lavoro: l’esperienza aeronautica riportata alla realtà aziendale”, che si è svolto nel giorno conclusivo (12 ottobre) della 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro presso Bologna Fiera