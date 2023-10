Sicurezza sul lavoro, Sirena: “Just culture a tutela di chi teme di collaborare”

Ottobre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La Just Culture nasce a tutela di chi ha commesso un reato con colpa lieve e che teme di collaborare perché le sue dichiarazioni possono essere utilizzate contro di lui”. Così Pietro Sirena, ex pres. Corte d’Appello di Catanzaro ed ex Pres. 41 Sezione Penale Corte di Cassazione, a valle del convegno “Just Culture e sicurezza sul lavoro: l’esperienza aeronautica riportata alla realtà aziendale”, che si è svolto nel giorno conclusivo (12 ottobre) della 23ma edizione del Salone Ambiente e Lavoro presso Bologna Fiera.