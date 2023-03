Siemens presenta la nuova piattaforma Siemens Xcelerator

Marzo 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Siemens ha presentato oggi Siemens Xcelerator, la nuova piattaforma digitale che si pone l’obiettivo di accelerare la ‘trasformazione gemella’, ovvero la transizione digitale e quella energetica, e creare valore per le aziende di ogni dimensione, sia nel mondo dell’industria che in quello delle infrastrutture. Ne parlano Floriano Masoero, presidente e Ceo di Siemens Italia e Head of Smart Infrastructure, e Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens in Italia e presidente di Siemens Industry Software.