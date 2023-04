Silvio Berlusconi, il bollettino medico

Aprile 10, 2023

Nel secondo bollettino ufficiale del San Raffaele sull’evoluzione dello stato di salute di Silvio Berlusconi si legge che “nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. L’aggiornamento è firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.