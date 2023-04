Sindacati, da aprile a maggio al via mobilitazione unitaria

Aprile 5, 2023

Due mesi di mobilitazione unitaria, da aprile a maggio, con la realizzazione di una generalizzata campagna di Assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e con l’organizzazione di tre manifestazioni interregionali di sabato (Nord, Centro, Sud), da svolgersi a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio). È questa la decisione presa da Cgil, Cisl e Uil per cercare di modificare le decisioni del governo in tema di politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali e per ottenere una effettiva tutela dei salari dall’inflazione, una riforma del fisco che abbassi il peso delle tasse sul lavoro dipendente e le pensioni, una riforma delle pensioni e un effettivo contrasto alle morti sul lavoro.