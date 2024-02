Sistema aeroportuale dello Stretto, Nino Foti. “Traffico meridionale in crescita, occasione da non perdere”.

Febbraio 17, 2024

In occasione del convegno “Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?”, Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, organizzatrice dell’evento, ha sottolineato come il rilancio dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria sia fondamentale per la crescita del territorio, sottolineando, però, l’inadeguatezza dei collegamenti con Roma e Milano, attualmente ad appannaggio di ITA Airways, e delle vie di comunicazione, dalla Salerno-Reggio Calabria all’Alta velocità ferroviaria.