Novembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

A margine dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, spiega come, nonostante la grande varietà di interventi e i molteplici punti di vista, si trovi poi unità quando si tratta di definire gli obiettivi a cui mirare nel campo della logistica.