Marzo 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione dello Skeletal Endocrinology Meeting 2023, decimo appuntamento dedicato alle malattie dello scheletro e organizzato a Stresa dal Gioseg – Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group, Nicola Napoli, professore ordinario di Endocrinologia Università Campus Bio-Medico di Roma, ha sottolineato quanto sia “importante valutare le caratteristiche del paziente e la sua possibile aderenza” nel trattamento dell’ipovitaminosi D”.