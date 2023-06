Sla, Klee (Amylyx): “Obiettivo, rendere accessibile il farmaco che rallenta Sla”

Giugno 23, 2023

“Il nostro primo studio clinico ha dimostrato che il farmaco rallenta la progressione della malattia e prolunga la vita dei pazienti . E’ la prima volta che nella Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) abbiamo un farmaco in grado di fare questo. Il nostro obiettivo è, innanzitutto, portare questo trattamento alle persone, il più rapidamente possibile, ma anche sostenere la comunità di pazienti con Sla in ogni modo”. Lo ha detto Justin Klee, Co-Founder e Co-Ceo di Amylyx Pharmaceuticals, all’evento di presentazione di AMX0035, la molecola sviluppata dalla farmaceutica americana.