Aprile 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Taglia il traguardo dei 40 anni AISLA – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica “Con l’approvazione della nuova terapia Tofersen siamo a una svolta per i malati – dichiara Mario Sabatelli, Direttore Clinico NeMO Roma e Pres. Comm. Scientifica AISLA – Siamo felici perché rappresenta un primo passo per abbattere questo muro della SLA, che sembrava insormontabile”.