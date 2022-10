Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono state soprattutto le imprese del Nord-est (il 70%) a utilizzare lo smart working, molto più di quelle del Nord-ovest (53%) e del Centro (57%). Pur segnando il passo il Mezzogiorno raggiunge una quota del 30%. È quanto emerge dal report ‘Attualità e prospettive dello smart working dell’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).

In generale, il quadro complessivo è quello di uno smart working che piace a imprese e lavoratori.