Settembre 13, 2022

“Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni”. Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Andrea Orlando che aggiunge: “In diverse occasioni, negli scorsi mesi, avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata: promessa mantenuta”.