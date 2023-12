SmartThings, Cordani (Samsung): “Sistema aperto che comunica con device di 300 brand”

Dicembre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’applicazione è una piattaforma aperta, che consente di far comunicare tra loro non solo gli elettrodomestici e device di Samsung ma anche quelli di oltre 300 brand”. Lo ha detto Francesco Cordani, Head of MarCom di Samsung Electronics Italia, parlando di SmartThings, l’applicazione di Samsung tramite la quale è possibile controllare tutti i device smart della propria casa, per una quotidianità più facile e rilassata. Con 285 milioni di utenti registrati nel mondo e un sistema aperto compatibile con 300 marchi tech e di domotica, SmartThings può essere utilizzata sia per il controllo di ambienti residenziali che di spazi commerciali.