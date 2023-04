Aprile 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’ “Archivio Storico Ippodromi Snai”, fruibile online e gratuitamente, si compone di sei sezioni, a loro volta divise in sottosezioni tematiche, ognuna delle quali rimanda ad un vero e proprio viaggio dentro la storia dell’ippodromo e dell’ippica in generale.