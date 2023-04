Aprile 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

Fare il punto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sui 31 miliardi di euro destinati al sistema dell’istruzione e della ricerca. Questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Snals-Confsal a Roma in cui si è dibattuto anche di quale sia il modello di Scuola, Università ed Enti pubblici di ricerca che si sta configurando attraverso l’attuazione del Pnrr.