Settembre 28, 2023

Secondo i dati di Bruxelles che riguardano l’attuazione del Codice di condotta delle piattaforme social, l’Italia è prima in Ue per contenuti rimossi perché ritenuti fake news. Germania al secondo posto, terza la Spagna. Nel nostro Paese Meta ha rimosso più di 45mila contenuti da Facebook e 1900 da Instagram, numeri che per l’Italia restano impressionanti: rappresentano quasi un terzo del totale dei contenuti rimossi dalle due piattaforme social.