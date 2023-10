Ottobre 11, 2023

In occasione della giornata mondiale della salute mentale 2023, si è tenuto l’evento ‘Socialized Minds, la salute mentale giovanile nell’era dei social’, organizzato da Janssen di Johnson & Johnson, in collaborazione con l’università studi di Milano-Bicocca che ha ospitato l’iniziativa, ed il patrocinio del Comune di Milano. Presenti all’evento – oltre al pubblico di centinaia di giovani studenti – esponenti istituzionali, clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti aziendali.