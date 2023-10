Soglio (Corriere Buone Notizie): “Ritrovare la bellezza, l’autostima e la potenza della vita”

Ottobre 16, 2023

“All’interno della nostra Civil Week, l’evento arrivato alla quinta edizione organizzato dal Corriere della Sera Buone Notizie, con il Forum Terzo Settore e il Centro Servizi Volontariato ci siamo dati come obiettivo quello di valorizzare la cittadinanza attiva e solidale e le buone pratiche del nostro Paese – lo ha detto ad ADN Kronos Elisabetta Soglio, Corriere della Sera Buona Notizie – Il tema della scorsa edizione è stato “io mi prendo cura” e quindi è venuta l’idea di questa sfilata che può consentire ad associazioni oncologiche di lavorare con noi. Grazie poi anche alla collaborazione fondamentale di L’Oréal e di La Roche-Posay per garantire a queste donne la possibilità di ritrovare la loro bellezza e di vivere un’esperienza che in fondo è un esperienza di sorellanza. Oggi è stata una giornata spero molto bella anche per loro perché i loro abiti sono stati trasformati dalla maestria di Patrizia e Antonio Marras. Loro sono state curate con grandissima attenzione e con grande tatto e sensibilità da tutto lo staff che era ad occuparsi di trucco e parrucco, abbiamo cercato di farle sentire a loro agio ma in realtà sono state loro che hanno insegnato a noi la forza e la potenza della vita che ogni giorno vale la pena di essere vissuta e amata.”