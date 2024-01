Soldati Usa uccisi, Iran nega responsabilità ma Biden: “Chiederemo conto a tutti i responsabili”

Gennaio 29, 2024

L’Iran respinge ogni responsabilità nell’attacco che ha ucciso tre soldati Usa e ferito altri 30 al confine tra Giordania e Siria. “Chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che accusa i miliziano filo-iraniani. Il blitz aggrava la tensione in Medio Oriente mentre a Parigi si tratta per un accordo che sembrava vicina per una tregua di due mesi di attacchi su Gaza per il rilascio degli ostaggi: “Progressi ma è presto per un’intesa”, ha fatto sapere una fonte di Israele.