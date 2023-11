Sostenibilità, Aragno (Eikon): “Giovani debolezza istituzioni”

Novembre 29, 2023

“Il punto di debolezza delle istituzioni sono i giovani, cioè il giudizio sull’attenzione ai giovani rispetto alle professioni, perciò all’occupazione giovanile è il giudizio più basso dell’intera rilevazione”. Ha affermato Paola Aragno, vice presidente Eikon Strategic Consulting Italia, in occasione dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab ‘La cultura della sostenibilità in Italia’, a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030.