Sostenibilità, ass. Mazzali: “Lombardia traina anche settore cosmesi”

Novembre 30, 2023

“La nostra regione è ancora una volta una locomotiva, anche nel settore della cosmesi. I nostri imprenditori sono un grande esempio di sostenibilità, di innovazione e di tecnologia”. Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, a margine della nuova edizione di L’Oréal For the Future Day, l’evento aperto al pubblico con il quale il Gruppo leader nella cosmetica mondiale presenta la sua strategia di sostenibilità sociale ed ambientale.