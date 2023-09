Sostenibilità, Bianco (Sorgenia): “Impegnati nel diffondere energia green”

Settembre 14, 2023

“Sorgenia si impegna nella produzione di energia sempre più sostenibile e in una gestione efficiente degli impianti produttivi esistenti, per rispondere alle esigenze del nostro Paese. Ci impegniamo, inoltre, nel diffondere la consapevolezza per permettere a tutti di diventare protagonisti nella transizione energetica”. Lo ha detto la Marketing Manager di Sorgenia, Rossana Bianco, a margine della prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità, organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma nel Palazzo dell’Informazione.