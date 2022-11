Sostenibilità, Biondi (sindaco l’Aquila): “Rigenerazione urbana e sostenibilità punti chiave per una buona strategia”

Novembre 24, 2022

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio perché all’Aquila stiamo ripensando il territorio adottando anche progetti di rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione di tutto quello che era stato danneggiato dal terremoto del 2009 e che oggi utilizziamo per la nostra comunità. In tema di sostenibilità, dietro ad ogni opera, c’è una strategia ben definita e ci siamo lasciati alle spalle una quotidianità affrontata giorno per giorno” .

Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato con soddisfazione il premio “Scuole sicure e confortevoli” ricevuto nella giornata di mercoledì 23 novembre, a Bergamo, in occasione della 7^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il progetto prevede la demolizione della struttura della ex-scuola media dichiarata inagibile, ad eccezione della palestra, la quale verrà ristrutturata al fine di poter ospitare competizioni sportive ed eventi culturali.