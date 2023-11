Sostenibilità, Borrelli: “Hard skills fondamentali per diventare professionisti settore”

Novembre 29, 2023

“Le competenze hard rappresentano sicuramente un requisito fondamentale per diventare professionisti efficaci e riconosciuti nel settore ed è per questo che avvengono costantemente alimentate e aggiornate rispetto al ruolo ricoperto e al contesto specifico”. Sono le parole Valeria Borrelli, responsabile persone e organizzazione presso Simest, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab ‘La cultura della sostenibilità in Italia’, a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030.