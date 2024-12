Sostenibilità, Caliri (Energean Italia): “Utilizzare infrastrutture in modo alternativo rispetto a quello tradizionale industriale”

11 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Energean è un operatore di energie tradizionali internazionale che si occupa in Italia della coltivazione di gas naturale, che viene estratto dai giacimenti italiani attraverso le piattaforme e viene veicolato nella rete nazionale. Energean possiede e gestisce in partnership circa 15 infrastrutture e piattaforme tradizionali. La stragrande maggioranza di queste piattaforme sono state installate negli anni 70 – 80 e raggiungeranno il fine vita nel prossimo quinquennio. Quello che Energean vuole considerare è riutilizzare, in un’ottica di circolarità, queste infrastrutture con scopi differenti e alternativi, rispetto a quello tradizionale industriale, per restituire alla collettività qualcosa di cui possiamo tutti averne beneficio”. Sono le parole di Nino Caliri, responsabile affari istituzionali e comunicazione Energean Italia, in occasione degli Stati Generali 2024 di Ontm – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare.