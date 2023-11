Sostenibilità, Cenci (Eikon): “Puntare sulla scuola”

Novembre 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Penso che bisognerebbe cominciare a lavorare anche dalla scuola perché ha lavorato tantissimo e benissimo: c’è una conoscenza dell’agenda 2030 di tra i 16/18 anni di 20 punti percentuali più alti della popolazione generale”. Lo ha affermato Cristina Cenci, antropologa e Senior Partner Eikon Strategic Consulting (ESG Culture LAB), a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab ‘La cultura della sostenibilità in Italia’, a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030.