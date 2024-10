Sostenibilità, Ciccone (Siemens): “Con blue Gis rispondiamo a mercato e regolamentazioni europee”

3 Ottobre 2024

“Con il lancio del portafoglio blue GIS abbiamo dato evidenza della tecnologia che Siemens ha sviluppato negli ultimi dieci anni per rispondere alle esigenze di mercato, a richieste di sostenibilità e anche a regolamentazioni europee che dal 2026 ci impongono l’abbandono completo di gas isolanti a base SF6 nella quadristica di media tensione”. Con queste dichiarazioni, Fabio Ciccone, Head of Totally Integrated Power di Siemens S.p.A, è intervenuto in occasione dell’evento di Siemens “Il futuro è blue GIS”, durante il quale è stato ufficialmente annunciato il lancio in Italia del nuovo portfolio di quadri elettrici di media tensione blue GIS SF6-free, punto di svolta nel mercato dell’energia elettrica e grande passo avanti in un’ottica di sostenibilità.